Pizza e patatine fritte. Ecco perché abbiamo voglia di salato

A tavola c'è chi rinuncia all'ultima fetta di pane per lasciare spazio al dessert e chi al contrario scambierebbe volentieri il dolce per un altro piatto di pasta.

Se il vostro ultimo pensiero è sempre un cibo salato, tanto che vi capita di averne improvvisamente voglia in qualsiasi momento della giornata, le motivazioni potrebbero essere diverse, partendo con la certezza che il sale, allo stesso modo dello zucchero crea dipendenza!

A scatenare generalmente lo stimolo della fame nel cervello, può essere la disidratazione, che subentra a maggior ragione dopo aver mangiato cibi salati: un bicchiere d'acqua basterebbe ad evitare di mangiare quel panino in più che potrebbe rovinarvi la linea.

Nelle donne, la voglia di una pizza o una porzione di patatine fritte è talvolta legata alla sindrome premestruale, basterà quindi resistere (o concedersi dei piccoli sgarri) per qualche giorno e tutto tornerà sotto controllo.

Secondo quanto afferma la dietista Amanda A. Kostro Miller, "A volte le nostre voglie sono solo il risultato dei nostri comportamenti alimentari. Se avete voglia di cibo salato, analizzate la vostra dieta attuale per vedere se è composta da molti cibi elaborati e veloci".

In poche parole "Se il palato è abituato a mangiare cibi salati, bramerà maggiori quantità di sale rispetto a chi di solito segue una dieta a basso contenuto di sodio", basterà quindi variare ed aggiustare un po' la dieta quotidiana per riequilibrare la voglia di salato.

Se siete degli sportivi, dopo un allenamento intenso il corpo può richiedere sale, per reintegrare il sodio perso sudando.

Anche stress e mancanza di sonno portano a sentire maggiormente il richiamo dalla cucina, per compensare lo stato emotivo e la stanchezza.

Tuttavia, non sempre il desiderio di qualcosa di salato è controllabile. Si tratta infatti di un vero e proprio istinto: poiché il corpo ha bisogno di sodio per funzionare correttamente, per il cervello il sale è un elemento indispensabile per la sopravvivenza, tanto da diventare quasi insaziabile ogni qual volta sia presente in un piatto.