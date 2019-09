Vuoi vendere casa a un ottimo prezzo? Dipingi la cucina di blu!

Sembra incredibile, ma il prezzo di un appartamento può essere influenzato (in postivo o in negativo) dal colore delle sue stanze.

A sostenere questa teoria è uno studio eseguito per conto dell'agenzia immobiliare Zillow (prendendo in analisi oltre 32.000 foto di case in vendita negli Stati Uniti), secondo cui un colore sbagliato alle pareti può far scendere anche di molto il prezzo di una casa.

Ecco dunque le tinte da evitare (e quelle da scegliere) se si vuole ottenere un buon prezzo vendendo la propria dimora.

Il colore ideale per vendere al meglio il proprio appartamento è il greige, quella speciale sfumatura in bilico tra grigio e beige. Secondo Zillow, le case dipinte con questa cromia si vendono a 3.496 dollari in più rispetto a quelle dipinte con altri colori.

In cucina: le pareti dipinte in blu fanno alzare il prezzo di circa 1.809 dollari. Guai a dipingerle in giallo: il costo scende di 820 dollari.

In bagno: vale sempre la scelta del blu (o del lilla), che permette di ottenere 5.440 dollari in più. Penalizzante invece il bianco, che fa vendere a 4.035 dollari in meno.

In camera da letto: ancora una volta domina il blu (1.856 dollari in più) a scapito del rosa (208 dollari in meno).

In camera da pranzo: ben 1.926 dollari in più se le pareti sono ancora una volta blu; 2.031 dollari in meno se sono rosse.

In sala: stavolta è il blu a risultare penalizzante (820 dollari in meno); le tinte beige chiaro, avena e talpa invece portano a 1.809 dollari in più.

Esterni: il greige porta a a 1.526 dollari in più; il marrone a 1.970 in meno.

Le cifre sono da intendersi naturalmente in media.

Secondo Svenja Gudell, economista capo di Zillow, «dipingere le pareti con colori brillanti e naturali, in particolare con sfumature di blu e grigio chiaro, non solo fa sembrare più grande un appartamento, ma aiuta anche gli acquirenti a immaginarsi all’interno di quello spazio. Inserire dell’azzurro nelle cucine e nei bagni potrebbe ripagare particolarmente bene in quanto il colore è complementare ai ripiani e agli armadietti bianchi».

