Autunno in arrivo: le previsioni meteo del week end

Assaggi d'autunno questo week end, a causa di una perturbazione che transiterà sul nostro paese e porterà piogge al Nord e in parecchie zone del Centro Sud, con brusco calo delle temperature.

Secondo le previsioni meteo, sono in arrivo temporali e precipitazioni insistenti, soprattutto sulla Pianura Padana e in Emilia Romagna. Nubi e schiarite sulle altre regioni, con temporali sull'Appennino e sul versante adriatico. Temporali isolati anche al Sud e in Sicilia. Le temperature si attesteranno sui 20 gradi al Nord, tra i 25 e i 29 gradi al Centro e al Sud. Sabato la giornata sarà inizialmente caratterizzata da un temporaneo miglioramento, ma al Nord sono in arrivo in serata temporali e rovesci, soprattutto tra Liguria e Lombardia. Domenica si attende l'arrivo di una nuova perturbazione, che dovrebbe investire il Nord alle prime ore del mattino per poi spostarsi verso il Centro e il Sud lunedì.

(Photo by Anandu Vinod on Unsplash)