Mozzarella in carrozza: la ricetta di Gino Sorbillo

E' gustosa e non delude mai: la mozzarella in carrozza è un piatto tipico della tradizione napoletana davvero ghiotto e per di più facilissimo da realizzare.

Eccolo nella ricetta del celebre chef partenopeo Gino Sorbillo. Ed ecco anche una curiosità: sapete perché questo piatto si chiama "mozzarella in carrozza"? Semplice: anticamente, in assenza dei frigoriferi, lo si preparava per non sprecare la mozzarella, che va appunto consumata fresca. Il formaggio si chiudeva così tra due grandi fette di pane tondo casereccio. Tonde fette che facevano proprio pensare alle ruote di una carrozza. Da qui il buffo nome di "mozzarella in carrozza".

Ecco la ricetta per 4 persone.

Ingredienti: 8 fette di pane in cassetta, 250 gr di mozzarella, 2 uova, farina, un pizzico di sale, pepe in grani, olio di arachide per friggere.

Disponete le fette di mozzarella già lasciate asciugare su un canovaccio per eliminare l'eccesso di umidità, tra due fette di pane in cassetta. Sbattete le uova con sale e pepe e passate il panino così ottenuto nel composto. Infarinatelo e ripassatelo nuovamente nelle uova sbattute. L'accorgimento perché la mozzarella in carrozza riesca alla perfezione sta nel ricoprire accuratamente i bordi del panino con l'uovo sbattuto e la farina, così che la mozzarella non fuoriesca. Friggete in olio bollente i panini finché saranno ben dorati da entrambi i lati. Fate assorbire l'eccesso d'olio su un foglio di carta assorbente le mozzarelle in carrozza e gustatele mentre sono ancora calde.

(Foto di maxsanna da Pixabay)