Ecco l'azienda che ti paga per andare in vacanza!

Un'azienda che spinge i propri dipendenti ad andare in vacanza, offrendo loro anche un ghiotto incentivo economico, sembra più una fake news che realtà.

E invece è tutto vero: FullContact, un'impresa statunitense che si occupa di hi-tech, ha introdotto un contributo per i dipendenti che vogliono andare in vacanza con la famiglia. E non si tratta di una cifra da poco: circa 6800 euro, per rilassarsi in luoghi meravigliosi come Islanda, Giappone, Kenya, Indonesia e Costa Rica. C'è anche una (gradevolissima) clausola: durante il periodo di vacanza è tassativamente proibito rispondere a telefonate, messaggi o e-mail. Si devono invece condividere con i colleghi le più memorabili foto ricordo.

Il fondatore dell'azienda, Bart Lorang, ha preso questa decisione per far sì che i suoi dipendenti stacchino davvero dal lavoro e dalla routine quotidiana: «In questo modo, si viene a creare una struttura lavorativa più sana. L'idea mi è venuta dopo una vacanza in Egitto con la mia futura moglie: lei era preoccupata per me, eravamo alle Piramidi e non mi staccavo dal telefono per controllare la posta elettronica», ha dichiarato Lorang a Money.com «Nel 2012, quando ci siamo sposati, temevo che la mia dipendenza dal lavoro potesse rovinare la nostra luna di miele. Quindi ho deciso di avviare quest'esperimento: non importa che i dipendenti siano single o con quattro figli, tutti riceveranno la stessa quantità e potranno scegliere cosa fare. Ho calcolato la cifra di 7500 dollari in base al costo per una famiglia di quattro persone in un buon resort in Messico».

(Photo by Xavier Coiffic on Unsplash)