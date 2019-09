Per combattere l'insonnia, scegli il pigiama giusto

Un ambiente confortevole e tranquillo è il primo passo verso un buon riposo, il secondo? Il pigiama giusto!

Sì, anche l'abbigliamento che si sceglie per andare a dormire può aiutare a combattere i disturbi del sonno.

Il pigiama non deve tenere troppo caldo, ma neanche essere troppo leggero. La seta è uno dei tessuti più consigliati per la notte, poiché garantisce una corretta termoregolazione, eppure non tutti sanno che il bambù è tra i materiali più consigliati per un pigiama: è antibatterico e ipoallergenico, mantiene la temperatura ideale ed è anche amico dell’ambiente, in quanto è biodegradabile al 100%.

E ai piedi? La scelta varia in questo caso da persona a persona, ma la via di mezzo è sempre la più saggia: una calza leggera fino alla caviglia, da togliere al bisogno!

Le scuole di pensiero sono infine diverse a proposito del dormire nudi. Se c'è chi sostiene che faccia benissimo, secondo altri in estate si finirebbe per soffrire il caldo anche di più.