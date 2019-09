Tutto può essere riparato: il video che tocca il cuore

La società dell'usa e getta è ormai superata. Fortunatamente, si fa strada un nuovo (o antico?) mondo di valori, in cui ciò che si è rotto può essere riparato. Senza sprechi e nel rispetto dell'ambiente. A raccontare questa realtà, con un toccante video, intitolato “Hidden Values“ ("Valori nascosti") è stato il giovane regista Levente Galambos, che ha vinto il concorso europeo #EUandME per giovani cineasti.

Nel video un papà, rimasto solo ad allevare la figlioletta, cerca di dare alla bimba una buona educazione, ma a volte trascura piccoli dettagli che possono rivelarsi fondamentali. Come quello di non riparare un giocattolo rotto, preferendo invece, per non perdere tempo, acquistarne uno nuovo.

Ma sarà la bambina stessa a fargli capire che riparare, sia gli oggetti rotti che i rapporti umani spezzati, è la via migliore per un mondo all'insegna dei veri valori.

Il video si chiude con questo messaggio: «Non lasciare che le cose buone vadano sprecate. L’UE sta costruendo una società in cui i beni sono progettati per durare, per essere riparati facilmente e riciclati».

