Il tè più costoso del mondo si beve a Londra. Ecco perché costa così tanto

A Londra il tè è cultura e tradizione e proprio nella capitale britannica si può assaporare il tè più costoso del mondo.

A renderlo tanto prestigioso, in primo luogo l'intero rituale di cui è protagonista e il posto che lo ospita. Il Rubens At The Palace è uno dei migliori hotel della città e i suoi tavoli migliori hanno un'impagabile vista sul palazzo reale.

Un'innata eleganza che avvolge la tradizionale tazza di tè delle 5, ma che ha il suo costo. Per una singola tazza si spendono infatti circa 180 euro e per l'intera teiera fino a 550!

Ad accompagnare la preziosa bevanda, vengono serviti scones, pasticcini e piccoli sandwich.

Non aspettatevi però un tè qualunque!

Al Rubens At The Palace si serve il Ceylon Golden Tips, una varietà molto rara che si produce con un metodo ancora artigianale a 1800 metri, sulle montagne dello Sri Lanka.

I germogli e le foglioline fresche vengono raccolte all’alba da pochi selezionati professionisti, che usano forbici d’oro per tagliare correttamente la pianta della varietà rossa di camelia sinensis.

Dopo il raccolto, le foglie vengono stese su un panno di velluto e fatte essiccare al sole, così da prendere la caratteristica sfumatura dorata.

Ha un colore chiaro simile allo champagne e chi lo ha assaggiato definisce il suo sapore morbido, con delicate note fruttate e un accenno di miele.

Anche la sua preparazione necessita, chiaramente, particolari attenzioni: l'infusione può avvenire fino a tre volte, così da assaggiare le varie sfumature di sapore.

Le foglie vengono messe solo in acqua minerale riscaldata alla temperatura giusta, dopo averle prelevate con una pinza d’oro e pesate nella giusta quantità, quindi servite da un cameriere in guanti bianchi in una teiera d’argento corredata di tazze speciali.