Baby Charlotte: ecco il suo primo giorno di scuola

Anche per Baby Charlotte è arrivato il momento del primo giorno di scuola. La secondogenita di Kate Middleton e del Principe William è arrivata infatti, con i genitori e il fratello maggiore George, alle porte della Thomas's Battersea, nel sud di Londra.

Baby Charlotte, quattro anni, per il suo primo giorno scolastico indossava già l'uniforme dell'istituto: i capelli erano raccolti in una coda di cavallo che, a giudicare dal video pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale dei Duchi di Cambridge, non doveva piacerle molto.

Ad accogliere Charlotte e George, di fronte a una piccola folla di fotografi e giornalisti, la preside della scuola, Helen Haslem.

Già durante il primo giorno di scuola agli allievi saranno impartite le prime lezioni di arte, danza, francese, musica, educazione fisica.

(Foto Getty Images)