Meghan Markle ricorda Peter Lindbergh con una bellissima foto

Il celebre fotografo di moda Peter Lindbergh è scomparso lo scorso 3 settembre e anche Meghan Markle lo ha ricordato pubblicando una bellissima foto sulla sua pagina Instagram ufficiale, SussexRoyal.

Meghan aveva collaborato con Lindbergh per la copertina del numero di Vogue dedicato alle Donne del Cambiamento. L'immagine pubblicata dalla Duchessa del Sussex è stata scattata infatti durante la lavorazione del magazine.

Meghan ricorda così Lindbergh: «Per onorare la vita e il lavoro del fotografo Peter Lindbergh. Il suo lavoro è stato ammirato internazionalmente per aver catturato l'essenza del soggetto e promosso un ideale sano di bellezza, rifuggendo dal photoshop e preferendo una bellezza naturale con un make up al minimo. La Duchessa del Sussex ha lavorato con Peter in passato e lo ha scelto personalmente per scattare le foto alle 15 donne per la copertina del numero di settembre dell'edizione britannica di Vogue, di cui è stata curatrice ospite. Non ha preso in considerazione nessun altro fotografo per dar vita a questo progetto tanto importante per lei. "Forces for Changes" è uno degli ultimi lavori pubblicati dallo stimato fotografo. Che lascerà un vuoto incolmabile».

Peter Lindbergh aveva portato nel mondo dell'immagine di moda la sua rivoluzione, fatta di bellezza al naturale, vitale, sana. Sue le celebri foto della copertina di Vogue America del 1988 in cui appaiono in un bellissimo bianco e nero le modelle Linda Evangelista, Christy Turlington e Tatjana Patitz. Da allora Lindbergh aveva sempre raccontato con immagini forti e naturali al tempo stesso la forza e la bellezza delle donne, firmando anche 3 calendari Pirelli.

