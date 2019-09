Kate Middleton scappa in lacrime da Buckingham Palace. Ecco cos'è successo

Kate Middleton è stata vista uscire da Buckingham Palace piangendo.

I rumors nel Regno Unito si sono concentrati ancora una volta sul perenne litigio vociferato tra Kate e la cognata Meghan, mentre voci vicine al Palazzo non nascondono le crescenti tensioni anche tra i fratelli Harry e William.

L'apparenza inganna, ma di sicuro i rapporti tra i membri della Royal Family non sono dei migliori e sarebbe proprio questa situazione a far soffrire Kate fino alle lacrime.

In particolare la duchessa avrebbe lasciato in lacrime Buckingham Palace dopo aver appreso dell'abbandono di Harry della Royal Foundation, fondata e gestita per oltre 10 anni insieme al fratello William.

"Kate è incredibilmente turbata per questa separazione", ha rivelato una fonte anonima. "Non riesce a credere a tutto quello che è successo. Questa scissione è stato il suo peggior incubo che è diventato realtà".

La notizia della separazione era già stata preannunciata e solo pochi giorni fa si è concretizzata in un atto formale. Dopo il trasferimento a Frogmore Cottage infatti, sembra che Harry e Meghan vogliano dividersi definitivamente dai cognati e dai loro progetti.

"Sembra che il 2019 sia stato segnato da una serie di drammi di cui la separazione da Harry e Meghan è solo l’ultima goccia" rivela un’altra fonte. Per Kate, da sempre molto legata la Principe Harry, il distacco tra i due fratelli sarebbe molto difficile da accettare.