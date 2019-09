Regina Elisabetta. I turisti non la riconoscono e lei si finge un'altra

La Regina Elisabetta è solita trascorrere le sue vacanze estive nella residenza scozzese di Balmoral, dove poggia per qualche giorno la corona e gli abiti eleganti, per preferire un abbigliamento più consono alla villeggiatura in campagna.

Proprio mentre passeggiava nei dintorni di Balmoral, foulard sulla testa e cappottino in tweed, Sua Maestà è stata fermata da alcuni turisti americani che le hanno domandato se... la Regina vivesse da quelle parti.

Senza scomporsi, Elisabetta, conscia di non essere stata riconosciuta, ha risposto che sì, in effetti la residenza reale si trovava proprio nelle vicinanze.

I turisti, sempre più curiosi a proposito della Regina e ignari di averla proprio di fronte a loro, hanno quindi incalzato "la vecchina" con altre domande, chiedendole: "Lei ha mai incontrato la Regina?"

La Sovrana, che a 93 anni non ha certo perso il suo umorismo, ha prontamente risposto: "Io no, ma quell'agente sì", riferendosi all'ufficiale (nonché sua scorta) che si trovava nelle vicinanze.

E' stato proprio quest'ultimo, Richard Griffin, da più di 30 anni al servizio della Corona, a raccontare dell'incontro... di certo non prima di una bella risata insieme a Sua Maestà!