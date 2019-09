In Spagna come su Marte. La grotta con le stesse condizioni del Pianeta Rosso Per vivere l'esperienza marziana basta andare... in Spagna!

Su Marte, l'ambiente sarebbe particolarmente ostile alla vista umana e nel caso di una colonizzazione del Pianeta Rosso, la popolazione sarebbe costretta a vivere sotto terra. In Spagna è possibile provare l'esperienza di vivere quattro giorni come dei veri e propri "pionieri marziani", grazie al progetto Astroland. Nella stazione Ares, nel sud del Paese, sono state ricreate, con la massima accuratezza possibile, le condizioni di Marte in una grotta lunga 1,5 km e alta 60 metri vicino ad Arrendondo, in Cantabria. Prima di sperimentare le camminate spaziali, i partecipanti a ciascuna "missione" dovranno prendere parte a una formazione on line di 26 giorni e 3 di allenamento intensivo. Una volta nella grotta, infatti saranno in balia di temperature bassissime e assenza di gravità e di atmosfera. Ogni missione (dal prezzo non proprio economico) è aperta ad un massimo di 10 persone che, tra le altre cose impareranno a coltivare cibo in laboratori specializzati sotto terra. Visualizza questo post su Instagram Cuando te encuentras dentro de la cápsula presurizada, tras una larga e intensa jornada de trabajo en la que no puedes distinguir a ciencia cierta el paso de las horas debido a la limitada iluminación, tu perspectiva cambia. Sabemos que no es fácil, por eso buscamos a gente extraordinaría. ¡Te buscamos a ti! #Astroland #Capsulapresurizada #space #mars #marte #espacio #AeolisMons #navcam #mahli #chemcam #mastcam #sam Un post condiviso da Astroland Agency (@astrolandagency) in data: 16 Mag 2019 alle ore 7:16 PDT