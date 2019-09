Sarah Jessica Parker. Bellissima anche senza trucco

Pensando a Sarah Jessica Parker, la prima immagine che torna alla memoria è quella della celebre Carrie Bradshaw di Sex and the City: tacchi tanto alti quanto dispendiosi, capelli perfetti e make up altrettanto.

Sempre perfetta, ma mai eccessiva sul red carpet come sul set, la Parker non ha mai sfoggiato maschere di make-up, segno che la sua bellezza non ha bisogno di artifici.

A confermarlo, uno scatto su Instagram dove l'attrice, 54 anni, si mostra al naturale senza trucco (e sembra senza filtri).

La foto è stata pubblicata da Andy Cohen, amico della Parker, alla luce di un romantico tramonto e Sarah Jessica Parker non ha proprio niente da rimpiangere dei tempi di Carrie!

Visualizza questo post su Instagram Magic Hour, Magic Lady. Un post condiviso da Andy Cohen (@bravoandy) in data: 31 Ago 2019 alle ore 7:53 PDT

Foto: Instagram