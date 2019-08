Benedict Cumberbatch. Sarà lui il cattivo nel live action Hercules?

Benedict Cumberbatch interpreterà Ade nel live action Disney, Hercules?

Secondo alcune indiscrezioni, il celebre attore di Sherlock, potrebbe prestare il volto all'antagonista della storia di Hercules, Ade, fratello di Zeus che cerca in tutti i modi di distruggere il nipote per appropriarsi dell’Olimpo.

La notizia non è ancora stata confermata, ma immaginare Cumberbatch nel ruolo di uno dei cattivi più divertenti dell'universo Disney non risulta certo difficile.

Da un lato una certa somiglianza con il personaggio, dall'altro la vena comica che l'attore non ha mai nascosto (durante la cerimonia degli Oscar al Dolby Theatre s’intrufolò in uno dei selfie scattati da Ellen DeGeneres e saltellò con le mani alzate dietro agli U2 in posa sul red carpet!) non rendono difficile l'accostamento.

A competere con lui per il ruolo, ci sarebbe però Trevor Donovan, che ha guadagnato visibilità internazionale grazie allo spin-off di Beverly Hills 90210.