Matthew McConaughey professore universitario. E non su un set

Matthew McConaughey sarà, dal prossimo autunno, professore universitario all'Università del Texas.

No, non è il set di un nuovo film, ma la vita reale! Chi meglio di un attore Premio Oscar potrebbe raccontare e spiegare la trasformazione delle parole su carta in pellicola.

L’attore americano, dopo i set di Interstellar, True Detective e Dallas Buyers Club, insegnerà infatti proprio nel dipartimento Radio-Televisione-Film del Moody College of Communication, ad Austin, in Texas, sua terra d'origine.

Per Matthew non si tratta della prima esperienza come professore. Da alcuni anni, il premio Oscar tiene lezioni occasionali presso l’Università del Texas, dove si è laureato nel 1993.

Il preside dell’ateneo, Jay Bernhardt, ha affermato «Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al professor McConaughey, che entra ufficialmente nella nostra facoltà di classe mondiale. Matthew tiene molto alla nostra scuola e ai nostri studenti e siamo entusiasti che condivida il suo tempo e il suo talento per aiutare a preparare le nuove generazioni di leader dei media».

Il corso tenuto da Matthew McConaughey avrà come focus la sceneggiatura cinematografica, tema che ha lui stesso analizzato da studente universitario e poi consolidato durante la sua carriera.

«È la classe che avrei voluto frequentare quando studiavo cinema», non ha tardato a dichiarare McConaughey.

«Fare film, trasformare parole su carta in pellicola è sia una scienza e sia un’arte, indipendentemente dai tempi e dalle generazioni. Gli elementi di verità e di genuina gioia per il processo sono senza tempo».