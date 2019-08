Vacanze di fine estate. Milano e Roma tra le città più convenienti, ma una le batte tutte

Molti ne saranno sorpresi, ma è Londra la città più conveniente dove concedersi un'ultima vacanza prima della fine dell'estate.

38 destinazioni europee, tra quelle che ogni anno fanno registrare i più alti numeri di turisti, sono state valutate sulla base di visite, attività e tour che non richiedono il pagamento di un ticket, hotspot Wi-Fi, persino alloggi gratuiti e disponibilità di acqua corrente potabile.

A stilare la classifica pensando alle esigenze di chi viaggia con un budget limitato, Omio, piattaforma leader in Europa per la prenotazione di viaggi in treno, autobus e aereo.

Nella Top 10 delle città "a prova di budget" c'è anche l'Italia, con Milano che si aggiudica il sesto posto e Roma, in nona posizione.

Il dato più curioso che emerge, rivela che alcune delle città più costose al mondo offrono, in realtà, un numero sorprendente di attività da svolgere senza metter mano al portafogli.

Londra, ad esempio, offre ben 275 attività gratuite, 14 diversi tour e quasi 176 mila alloggi free.

La segue Parigi, con 283 attività e 24 tour gratuiti. Amsterdam propone oltre 1.000 attività, tour ed eventi free, mentre Berlino ne propone oltre 540, sempre a costo zero.

L'Italia sai conferma tra i paesi europei che vantano più città nella classifica delle destinazioni più convenienti. Oltre le già citate Milano e Roma, Firenze è la città italiana che offre il maggior numero di tour gratuiti.