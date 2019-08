Deva Cassel. Vacanze da (quasi) diva, mentre mamma Monica e papà Vincent arrivano insieme a Venezia

Con due genitori come Monica Bellucci e Vincent Cassel, ai paparazzi la giovane Deva (quasi 15 anni) è senza dubbio abituata.

Forse però non si aspettava la scovassero anche durante quella che avrebbe dovuto essere la sua ultima vacanza "in anonimato".

E invece, eccola! In vacanza in Grecia con il fidanzato, costume intero azzurro cielo, top e jeans - tenuta d'ordinanza dell'estate per le adolescenti - e lunghi ricci castani.

La giovane figlia d'arte dai genitori ha preso tutto il meglio, a partire dalla somiglianza con la madre, fino allo charm apparentemente altezzoso à la française. Combinazione che sfoggerà nel 2020 quando debutterà nel mondo della moda, protagonista della campagna di Dolce&Gabbana.

Erano bastati pochi scatti dal backstage di Ravello per confermare che, anche questa volta, buon sangue non mente.

Nel frattempo, la ex-coppia Bellucci - Cassel sarà insieme a Venezia, per la versione integrale di Irréversible di Noè.

GUARDA LE IMMAGINI GIRATE DA DEVA DURANTE LA LAVORAZIONE DELLA CAMPAGNA PER DOLCE & GABBANA