Brad Pitt arriva in Laguna. E incanta Venezia

Coppola, occhiali scuri immancabili, look casual e sneakers bianche. Brad Pitt è arrivato a Venezia.

E' stato lui il primo attore hollywoodiano sbarcato in Laguna per la 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica.

55 anni, 1 metro e 90 di altezza, fascino immutato e irripetibile e un sorriso pronto ad incantare fotografi, paparazzi e fan accorsi ad accoglierlo.

Un arrivo da vero divo, perfettamente rilassato e a suo agio per Brad Pitt, a Venezia per la presentazione in anteprima di Ad Astra, film diretto da James Gray in concorso per il Leone d’oro.