Il caffè verde per tornare in forma. Ecco cos'è e come si prepara

Avete mai provato il caffè prima che venisse tostato e servito in tazzina?

Quando è ancora crudo e solo essiccato, il caffè conserva il suo colore naturale, verde e tutte le sue proprietà naturali.

Può sembrare poco invitante, ma chi ama tenersi in forma sa che è un ottimo alleato per tenersi in forma e perdere peso.

"Il caffè verde ha un contenuto inferiore di caffeina del caffè nero classico", spiegano i dietisti, "ma contiene una quantità nettamente maggiore di acido clorogenico e da questo principio attivo derivano le sue proprietà benefiche".

Riduce i livelli di trigliceridi e colesterolo, scioglie i grassi ed è anche un potente antiossidante, perfetto alleato per la bellezza della pelle e dei capelli.

E non è tutto! Il caffè verde attiva il metabolismo e protegge dai picchi glicemici, aiutando a combattere la stanchezza.

Tutti benefici che il processo di torrefazione riduce.

Ma come si prepara il caffè verde?

Lo si trova già sotto forma di integratore oppure in chicchi, che vanno poi polverizzati con un normale frullatore e quindi dosarti o in polvere.

Basterà un cucchiaino di caffè verde da lasciare in infusione in una tazza per 5 minuti, prima di filtrarlo e... berlo.