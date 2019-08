Elton John. I francobolli in edizione limitata per i suoi 50 anni di carriera

Il servizio postale britannico omaggerà Sir Elton John con una linea di francobolli dedicata ai 50 anni della sua carriera musicale.

Ogni anno la Royal Mail emette una serie speciale di affrancature, in omaggio alle più importanti personalità inglesi del mondo dello sport, della cultura o dello spettacolo.

Saranno disponibili quattro diverse versioni dei francobolli celebrativi della carriera di Elton John, ciascuna dedicata a uno specifico periodo.

"Per Elton, questo è l'onore più grande", ha spiegato una fonte "E' assolutamente felicissimo. Ha fatto i suoi programmi per celebrare i suoi 50 anni nel mondo della musica, ma essere riconosciuto e celebrato dalla Royal Mail è davvereo speciale, per lui. Era stato onorato dalla Regina, ma questa è una cosa davvero fuori dal comune".