Oroscopo al ristorante. La pizza ideale segno per segno

Per ciascun segno esiste una pizza ideale!

Non è detto che sia la vostra preferita, ma quella che si abbina meglio con le diverse caratteristiche dei protagonisti dell'oroscopo.

E allora, a ciascun segno, la propria pizza:

ARIETE: per un segno di fuoco come l'Ariete niente è più azzeccato di una pizza al salame piccante che risveglia sensi e palato!

TORO: una combinazione gustosa e raffinata, come la pizza prosciutto e zucchine.

GEMELLI: sono tra i più eclettici dello zodiaco e per rappresentare ogni sfaccettatura di questo segno sono necessari diversi ingredienti, ma ben amalgamati, come le verdure grigliate!

CANCRO: un carattere particolare e altalenante, come il gusto di una pizza ai 4 formaggi.

LEONE: sempre alla ricerca del massimo della qualità, anche negli ingredienti della propria pizza e niente è meglio della pizza bufala e pomodorini.

VERGINE: fuori dal comune, sfiziosa e molto particolare come chi appartiene a questo segno, quindi perché accontentarsi di una semplice margherita quando si possono aggiungere crocchette di polle e salsa barbecue?

BILANCIA: un amante dei piaceri non può che scegliere la combinazione di gusto e consistenze che solo la pizza con le patatine può dare.

SCORPIONE: per il protetto di Plutone e Marte non ci sono limiti, neanche se si parla di condimento, come quello della pizza capricciosa.

SAGITTARIO: pizza marinara, pochi ingredienti, massima resa e tanto sapore.

CAPRICORNO: dolcissimo come una mozzarella di bufala fresca ma anche pungente come i bocconi salati e speziati del prosciutto crudo.

ACQUARIO: eclettico, ma con ordine e disciplina. Con tanti elementi diversi ma ben bilanciati tra loro come sulla pizza 4 stagioni.

PESCI: una personalità semplice, ma ricercata, come la pizza rucola e grana.