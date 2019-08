Pulire casa per un'ora al giorno fa bene quanto lo sport. La scienza lo conferma

Dedicare un'ora al giorno alle pulizie domestiche fa bene alla salute quanto lo sport e può dimezzare il rischio di morte prematura.

Un dato che suona incoraggiante soprattutto per quanti (la maggior parte di noi, quasi sicuramente!) si disperano al solo pensiero dei piatti che attendono di essere lavati, l'erba del giardino da tagliare o le stanze da rassettare.

La conferma arriva da uno studio della Norwegian School of Sport Sciences di Oslo, effettuato su 36 mila adulti monitorati durante la loro attività casalinga.

I partecipanti, divisi in quattro gruppi diversamente attivi, sono stati seguiti per circa 6 anni e i risultati hanno mostrato che i componenti del gruppo più attivo avevano un rischio di morte ridotto del 66%!

Dalla stessa ricerca è emerso anche che "stare seduti per 9,5 ore al giorno raddoppia il rischio di morte prematura".

Dopo una giornata in ufficio insomma, tornare a casa e sbrigare qualche faccenda potrebbe essere anche meglio di quello che sembra.