Yogurt greco. 5 ricette fresche e gustose

Lo yogurt greco è l'ingrediente ideale per ricette fresche e gustose a prova di estate!

Che siano un dessert o una semplice merenda, resistere sarà impossibile.

Ecco 5 ricette semplicissime, da provare subito:

1. Frozen yogurt con coulis di mirtilli

Ingredienti: 500 g di yogurt greco, 100 g latte intero, due cucchiai di zucchero a velo.

250 g di mirtilli maturi, mezzo limone e un cucchiaio di zucchero a velo per il coulis.

Procedimento: fate scaldare il latte con lo zucchero, una volta intiepidito aggiungetelo allo yogurt finché il composto diventa compatto. Con la gelatiera, una volta raffreddato (basta mezz'ora in frigo) si può montare in circa mezz'ora.

In alternativa si può mettere il composto in freezer, avendo cura di estrarlo per due ore ogni mezz'ora mescolando per evitare che si formino cristalli di ghiaccio, prima di farlo riposare per altre 5/6 ore.

Per il coulis passate i mirtilli al mixer, aggiungete il limone, filtrate e mescolate con lo zucchero.

Una volta pronto si può servire in bicchierini alternando strati di yogurt a strati di coulis.

2. Torta gelato allo yogurt greco

Ingredienti: 200 g di biscotti secchi, 100 g di burro, 250 g yogurt greco, 250 g di panna vegetale, un cucchiaio di zucchero, granella di pistacchi e frutti rossi.

Procedimento: sbriciolate i biscotti e amalgateli con il burro. Nel frattempo montate la panna, quindi aggiungete lo yogurt e lo zucchero creando un composto omogeneo.

Ricoprite di pellicola uno stampo da plumcake, quindi fate un primo strato non troppo spesso di crema, aggiungete i biscotti sbriciolati distribuendoli in modo uniforme nel cuore della torta, e ricoprite con il resto della crema.Ultimate con i frutti rossi e i pistacchi.

Fate riposare in freezer per una notte, e tiratelo fuori mezz'ora prima di servire.

3. Minitorte gelate di frutta e yogurt

Ingredienti: 200 g di formaggio fresco spalmabile, 450 g di yogurt greco, 100 g di zucchero, un bicchiere di succo d'ananas diluito con acqua, 4 dischi di Pan di Spagna, frutta mista.

Procedimento: amalgamate lo yogurt con il formaggio fresco e lo zucchero, aggiungendo 3 cucchiai di succo d'ananas.

Con dei coppapasta profondi, ne servono circa 8, create dei cerchi con il Pan di Spagna, quindi usateli per fare un primo strato delle minatore e, continuando a tenerli nei coppapasta, bagnateli leggermente con il succo d'ananas e ricopriteli con uno strato di crema e uno di frutta.

Quindi ripetete l'operazione decorando con la frutta.

Tenete le minitorte in freezer e tiratele fuori mezz'ora prima. Togliete i coppapasta impiattando.

4. Gelato allo yogurt, frutti rossi e frutta secca

Ingredienti: 400 g di yogurt greco, 100 g latte intero, due cucchiai di zucchero, 400 g di frutta, granella di frutta secca.

Procedimento: fate la frutta fresca a pezzetti e congelatela. Quindi frullatela con lo yogurt e lo zucchero, aggiungete la frutta secca e mettete tutto in freezer facendo riposare il composto per almeno 3/4 ore.

Per le prime due ore bisogna mescolare il gelato a intervalli di mezz'ora, così da evitare che si formino cristalli di ghiaccio.

5. Ghiaccioli allo yogurt

Ingredienti (per sei persone): 250 g di yogurt greco, 200 g di frutta a piacere, 2 cucchiai di miele o 2 di zucchero.

Procedimento: lavate e sbucciate la frutta, e fatela a pezzetti, quindi mescolate lo yogurt e il miele.

Poi unite i due composti, distribuiteli in stampini da ghiacciolo, e fate riposare in freezer per almeno 3/4 ore.

Al posto della frutta e del miele si possono usare marmellate e confetture, con frutta in pezzi.