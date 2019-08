Londra - Sydney. La tratta più lunga del mondo sarà possibile entro il 2022?

Il volo diretto tra Sydney e Londra potrebbe diventare realtà.

Un viaggio di oltre 17 mila chilometri attraverso due oceani e due continenti, in pratica 20 ore consecutive senza mettere i piedi per terra.

L'annuncio arriva da Quantas, che da ottobre ha in programma 3 viaggi prova, con equipaggi da 40 persone, monitorati 24 ore su 24 da due staff medici del Charles Perkins Centre di Sydney e della Monash University di Melbourne

Le équipes dovranno tenere sotto attento controllo le reazioni cerebrali e i ritmi circadiani di piloti e staff, per vedere se il corpo umano può reggere così tante ore in volo senza subire effetti secondari.

Anche i passeggeri che si imbarcheranno indosseranno specifici monitor che ne analizzeranno abitudini e funzioni vitali prima, durante e dopo il volo.

Il Sunrise Project potrebbe essere aggiunto alle normali tratte già dal 2022, tuttavia ci sono ancora importanti inconvenienti a cui trovare soluzione. Attualmente non esistono infatti aerei che possano rispondere alle esigenze di un volo così dispendioso.

I Boeing 787-9 che verranno impiegati nella sperimentazione trasporteranno solo materiali e carburante indispensabili e non saranno perciò attendibili per un volo a tutti gli effetti.

Inoltre, l' Autorità per la sicurezza dell’aviazione civile australiana non ammette che il personale in volo passi più di 18 ore in aria.

Lo scorso anno è stato introdotto il terzo dei voli più lunghi nella classifica mondiale, quello tra Perth e Londra, con i suoi 14.500 chilometri.