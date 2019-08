Il Museo del Gelato. A New York creme e sorbetti sono opere d'arte... da assaggiare!

Dopo aver fatto impazzire l'America con le sue sedi temporanee ed itineranti, il Museo del Gelato di New York ha finalmente una nuova sede permanente.

Nell'autunno 2019 aprirà infatti a Soho, Manhattan, al 558 di Broadway Street.

“Ci è stato chiesto dalla comunità, volevano un posto dove potessero andare non solo una volta, ma più spesso” ha raccontato Maryellis Bunn, co-fondatrice assieme a Manish Vora e CEO del progetto MOIC sul museo del gelato statunitense.

Il progetto definitivo del nuovo museo del gelato di New York è organizzato su tre piani per più di 230 metri quadrati complessivi. Non mancherà la celebre sprinkle pool dove tuffarsi, ma ci saranno anche 13 nuove installazioni dedicate alla crema ghiacciata.

Un vero e proprio percorso artistico articolato lungo la celestial subway, l’autostrada divina, premessa alle degustazioni comprese nel biglietto!

Si potranno inoltre assaggiare ed acquistare 7 gusti inediti.

Il costo del biglietto dovrebbe aggirarsi attorno ai 38 dollari, con agevolazioni e ingressi gratis per i più piccini.