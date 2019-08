Crudelia De Mon torna al cinema e avrà il volto di Emma Stone. Eccola!

Crudelia De Mon, la terribile cacciatrice di cuccioli del successo Disney "La Carica dei 101", torna al cinema da protagonista e a vestirne i panni sarà l'attrice premio Oscar per La La Land, Emma Stone.

Il nuovo lavoro firmato Disney si intitola Cruella e racconterà gli anni giovanili di Crudelia De Mon e come è diventata così cattiva. Sarà nelle sale dal 28 maggio 2021, ma gli Studios hanno già diffuso il primo scatto dal set.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3