Roberto Bolle difende Baby George!

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, il Principino George prenderà anche lezioni di danza classica, così come previsto dal programma di educazione della Royal Family.

La notizia, oltre che curiosità, ha suscitato anche l'ilarità di alcuni e tra questi la presentatrice americana Lara Spencer.

Durante il programma tv "Good Morning America", la Spencer ha infatti dato la notizia accompagnandola con una sonora risata.

"Il futuro re di Inghilterra, oltre al classico programma di un bimbo di 6 anni intraprenderà studi religiosi, lezioni di programmazione informatica, di poesia e di... balletto classico".

I telespettatori e il popolo del web non hanno però gradito la nota ironica e in molti si sono schierati in difesa di Baby George, anche Roberto Bolle!

Il ballerino italiano non ha potuto far mancare la sua voce a supporto dell'educazione del Principino, attraverso il suo profilo Instagram.

"Mi piacerebbe davvero sapere cosa ne pensate, se lo trovate divertente o inappropriato", scrive Bolle. "E' già abbastanza difficile per così tanti ballerini maschi essere presi in giro".

Le sue parole non sono state vane. Non solo hanno raccolto numerosi like, ma è seguito anche il mea culpa della stessa protagonista della gaffe: "Le mie sincere scuse per un commento insensibile che ho fatto ieri nelle notizie pop. Dal balletto a tutto ciò che si desidera esplorare nella vita, dico fatelo. Credo pienamente che dovremmo essere tutti liberi di perseguire le nostre passioni. Vai a scalare la tua montagna e adora ogni minuto".