James Bond sfreccia a Matera. Il video del primo ciak

Bond 25, il venticinquesimo capitolo della serie di James Bond, ha finalmente un titolo e... il primo ciak!

"No Time To Die" vedrà l'agente segreto più famoso del cinema impegnato in avventure ad alto rischio e ad alta velocità fin dalle prime scene. L'attesissimo set italiano, nella splendida cornice di Matera, si è infatti aperto con i motori della celebre Aston Martin alla massima potenza.

Sono iniziate le riprese nella Città dei Sassi e la prima scena è uno spettacolare inseguimento in auto.

Ecco le immagini diffuse in rete:

Per la pellicola in uscita il 20 aprile 2020 sono previsti 12 milioni di euro di investimento sulla città, circa 100 strutture ricettive interessate e 400 persone al lavoro per la produzione del film che sarà visto, secondo le aspettative, da oltre 150 milioni di persone nel mondo solo nelle sale cinematografiche.