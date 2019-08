De Niro e Scorsese ancora insieme al cinema... è c'è anche Leonardo DiCaprio

Si parla di una nuova collaborazione fra Robert De Niro e Martin Scorsese, l'attore e il regista che hanno segnato un'epoca di grande cinema.

Alla coppia d'oro dovrebbe aggiungersi anche Leonardo Di Caprio, per Killers of the Flower Moon, film drammatico ambientato in Oklahoma negli anni '20 del Novecento.

La sceneggiatura, alla quale lavora Eric Roth, sarà quella di un western drammatico, ma stando agli elementi della trama, sarà anche un thriller politico.

Per DiCaprio e Scorsese sarà la sesta collaborazione dopo, tra gli altri, The Wolf of Wall Street e Shutter Island.