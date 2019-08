In aeroporto. Ecco come far arrivare prima il vostro bagaglio sul tapis roulant

Quando si viaggia in aereo, l'attesa del proprio bagaglio di fronte al nastro trasportatore degli arrivi è spesso più lunga del tempo di volo.

Esistono però alcuni semplici trucchi per far si che il vostro bagaglio esca tra i primi sul tapis roulant:

1. Se avete voglia e possibilità di alzare un po' il costo del vostro biglietto, viaggiando in Business o First Class i vostri bagagli riporteranno un'etichetta speciale, per cui saranno i primi ad essere caricati sul nastro una volta atterrati.

2. Presentarsi al check-in pochi minuti prima che chiuda ha talvolta i suoi vantaggi, tra questi quello che il vostro bagaglio sarà tra gli ultimi ad essere imbarcati... e quindi tra i primi che verranno scaricati.

3. Quando consegnate il vostro bagaglio al check-in non dimenticate di segnalare la presenza di oggetti fragili all'interno. Verrà applicata un'etichetta con l'indicazione "fragile", la valigia sarà quindi caricata per ultima... e sbarcata per prima.