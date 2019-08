Meghan Markle. La dieta della Duchessa che va pazza per cacio e pepe

Meghan Markle ama pasti sfiziosi, ma sani. I suoi piatti preferiti erano noti ancora prima che diventasse Duchessa, l'ex attrice ha infatti parlato spesso dell'influenza delle sue origini californiane nella sua dieta, nel corso di diverse interviste.

Ama la quinoa, il cavolo nero, i frutti di mare e non mancano mai frutta e verdura, tutti prodotti molto diffusi nel sud della California.

"Acai bowl, centrifugati, insalatone, sushi, tacos di pesce alla griglia.. Queste sono tutte cose che mi fanno pensare a casa", aveva confessato lei stessa.

Non solo cibi healthy però sulla tavola di Meghan, tra i suoi vizi infatti ci sono vino Tignanello (un Sangiovese toscano prodotto dai Marchesi Antinori), poutine (un piatto tipico del Québec a base di patatine fritte, formaggio e salsa gravy), maccheroni e formaggio!

Nella colazione della Duchessa del Sussex non può mai mancare un bicchiere di acqua calda e limone e, quando prima di entrare nella Royal Family era in pausa dal set, si concedeva una Johnnycake, un dolce a base di mais, ai mirtilli con bacon e sciroppo d’acero.

All'ora di pranzo, sebbene Meghan abbia sempre prediletto una quinoa vegetariana, sul set di Suits a Toronto, le patatine fritte erano diventate una vera e propria routine condivisa con il resto del cast.

Per cena, lo chef di Frogmore Cottage si dice prepari piatti deliziosi, ma secondo Meghan "Non c’è niente di più delizioso di un pollo perfettamente arrostito".

Al sito Good Housekeeping, confessò "La ricetta di Ina Garten è imbattibile e la mia preferita", la ricetta era proprio quella che stava seguendo con il Principe Harry quando, nel 2017, arrivò la fatidica proposta.

Se la serata è informale, anche Meghan Markle non può resistere ad un bel piatto di pasta cacio e pepe. In alternativa ama far cuocere lentamente le zucchine per quattro o cinque ore, per poi aggiungerle agli spaghetti con una bella spolverata di parmigiano.

E la giornata non può che chiudersi con un bel bicchiere di vino.