Baby Charlotte: a settembre il primo giorno di scuola!

Le vacanze finiscono per tutti. E anche Baby Charlotte, secondogenita di Kate Mdidleton e del Principe William, a settembre dovrà affrontare il suo primo giorno di scuola.

L'esperto osservatore della Famiglia Reale Omid Scobie ha rivelato su Twitter che Baby Charlotte frequenterà la stessa scuola del fratello George, la Thomas’s Battersea School. Il direttore dell'istituto, Simon O’Malley, ha già dichiarato entusiasta «Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a lei e a tutti i nuovi bambini che hanno scelto la nostra scuola».

Ci sarà un'altra foto da "primo giorno di scuola" come quella di Baby George? Speriamo di sì. Intanto c'è chi ha fatto i conti in tasca a Kate Middleton e al Principe William. Secondo il magazine Business Insider, otto anni di scuola alla Thomas’s Battersea di Londra costano 240.767 dollari. Cifra che va moltiplicata per due (o forse tre?), dal momento che dopo George e Charlotte, anche Baby Louis probabilmente frequenterà lo stesso istituto. E dopo? Si dice che i Principini saranno iscritti a Eton. La cui retta annuale ammonta a 55.772 dollari all'anno (a testa).

