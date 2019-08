Mai appoggiarsi sul letto con i vestiti della giornata! Ecco cosa si rischia

Sdraiarsi sul letto non appena rientrati in casa da una giornata di lavoro è un'abitudine molto pericolosa.

La conferma arriva dagli esperti, ma basta fermarsi a pensare alle attività che riempiono una normale giornata di lavoro, per rendersi conto della quantità di germi e batteri con cui ciò che si indossa viene a contatto, tra mezzi pubblici, l'ufficio, la palestra e l'aperitivo con i colleghi.

Il nostro stesso corpo contribuisce alla produzione di batteri attraverso il sudore e gli oltre 500 milioni di cellule cutanee che rimangono ogni giorno su ciò con cui si viene a contatto, in particolar modo gli indumenti che si indossano.

La stessa accortezza andrebbe riservata ai vestiti appena acquistati, che spesso finiscono sul letto prima che nell'armadio: sarebbe bene dare sempre prima una bella lavata anche ai nuovi acquisti.

Il rischio preciso a cui tutto questo sporco sottopone la nostra salute non è calcolabile esattamente, tuttavia per non rischiare lo sforzo è minimo. Infondo, basta semplicemente togliere gli abiti indossati in giornata prima di prendere una pausa di relax sul letto.