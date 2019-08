Arriva la park therapy. A piedi nudi nel parco per combattere lo stress

La Park Therapy è una tecnica dalle radici lontane, praticata già da diverso tempo in Giappone e persino consigliata dai medici.

E' detta anche "forest bathing", bagno nella foresta, e dal 31 agosto uno dei percorsi nel verde sarà inaugurato a Coler, in Val di Rabbi, all'interno della Val di Sole.

Mezzo chilometro, percorso a piedi scalzi all'interno del bosco, pensato per migliorare il benessere fisico e psichico. Allevia dolori alla schiena, diminuisce lo stress, migliora la circolazione sanguigna, i benefici della park therapy sono numerosi ed assicurati, per il corpo e per la mente.

"All'interno si calpestano materiali diversi: pietre di fiume levigate, muschio ed erba, pigne secche di abete, tronchi di abete e larice. Infine, si cammina in un ruscello di acqua di sorgente fredda (dai 4 ai 7 °C)", spiega la direttrice delle Terme di Rabbi, Sara Zappini.

Il contatto con l'acqua fredda è un vero toccasana per la circolazione, soprattutto se avviene dopo un'attività aerobica, seppur leggera, come la camminata.

Inoltre anche le orecchie trarranno beneficio dal silenzio, popolato solo dal rumore dei passi e dai suoni della natura.