Katie Holmes e Jamie Foxx: fine di un amore

Katie Holmes e Jamie Foxx ci avevano fatto sognare con la loro storia d'amore. Una relazione tenuta nascosta per sei lunghi anni, a causa delle rigide clausole del divorzio tra la Holmes e il suo ex Tom Cruise. Poi, dopo tanto tempo nell'ombra, finalmente una foto al Met Gala, che ritraeva insieme Katie e Jamie, aveva rivelato apertamente la loro relazione. Si era perfino parlato di matrimonio. E adesso, come una doccia fredda, arriva la notizia secondo cui Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati.

KATIE HOLMES E JAMIE FOXX AL MET GALA

Ad affermarlo non sono i diretti interessati, ma il magazine Page Six, che racconta come durante una cena al ristorante La Esquina, a New York, Katie avrebbe rivelato a un’amica di non stare più insieme a Jamie da mesi. «Quello che fa Jamie sono affari suoi», avrebbe dichiarato Katie «Non stiamo più insieme da mesi».

Secondo il magazine E! News, Katie e Jamie avrebbero smesso di frequentarsi alla fine di maggio. A sentire i soliti bene informati, dietro la rottura ci sarebbe un’altra donna, Sela Vave, modella e cantante. Jamie Foxx è il suo produttore discografico ed è stato fotografato mentre la abbracciava all'uscita da un locale notturno. Katie si sarebbe riferita esattamente a quei famigerati scatti per confidare all'amica al ristorante come la relazione fosse ormai conclusa. Foxx è sempre stato sensibile al fascino femminile e la relazione stabile con la Holmes aveva infatti sorpreso non poco.

Ecco alcune immagini di Sela Vave con Jamie e da sola.