Jennifer Lopez e i suoi primi 50 anni: più affascinante che mai

Jennifer Lopez è la prova vivente che l'età è solo un dettaglio. L'attrice e cantante ha da poco compiuto 50 anni e la sua bellezza non è affatto scalfita dal tempo. Anzi.

Guardatela in questi scatti delle sue vacanze, postati sulla sua pagina Instagram. Jennifer è più affascinante e in forma che mai (la foto in costume sulla barca ha ottenuto in un giorno quasi due milioni di like). E anche la sua carriera non mostra segni di cedimento. J.Lo ha da poco concluso la sua tourné mondiale It's My Party Tour; a settembre (negli Stati Uniti; in Italia a novembre) uscirà in sala il suo film "Hustlers" e un altro film,"Marry Me", uscirà nel 2020.

Visualizza questo post su Instagram I ♥️summertime #julybaby #leoseason by: @lacarba Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo) in data: 18 Ago 2019 alle ore 8:24 PDT