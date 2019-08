Domenico Modugno: Fabio Camilli è suo figlio

La sua è stata una battaglia legale durata ben 18 anni. Ma adesso Fabio Camilli può usare finalmente il cognome del padre: Modugno. La Corte di Cassazione ha riconosciuto infatti i diritti dell'uomo di portare il cognome paterno. La Corte aveva già precedentemente convalidato il disconoscimento di paternità del genitore "legittimo" di Fabio, Romano Camilli.

Fabio era nato da una relazione di Domenico Modugno con la ballerina, coreografa e regista Maurizia Calì. Triestina, affascinante, era lei la «bellissima Kalì» citata nella canzone di Modugno "Pasqualino Maragià".

Domenico Modugno era sposato con l'attrice Franca Gandolfi, da cui ha avuto tre figli, Marco (1958), Massimo e Marcello (1966).

Fabio, attore, ha dichiarato all'ANSA dopo la sentenza della Cassazione che ha dovuto sostenere «una battaglia per poter affermare chi era mio padre. È stato un viaggio faticoso ed estenuante... Il procedimento di riconoscimento di paternità della durata media di 4-5 anni si è trasformato per me in un percorso a 'ostacoli' lungo (e credo sia un record) 18 anni. Comunque ce l'ho fatta, è finita. Sono molte le persone che dovrò ringraziare per essermi state vicine in questi anni».