Madonna festeggia il compleanno con pizza e pasta cacio e pepe

Madonna ci aveva abituato a compleanni fastosi in giro per il mondo. Lo scorso anno, per festeggiare i 60 anni, aveva scelto un favoloso riad in Marocco. Prima ancora, una splendida masseria in Puglia. Quest'anno invece la Material Girl ha stupito nuovamente scegliendo un bar di New York. Non un locale qualsiasi, naturalmente. Si chiama infatti Madame X, proprio come l'ultimo album della star.

A celebrare i 61 anni di Madonna, 180 ospiti, famosissimi, ma praticamente irriconoscibili perché il dress-code della serata li aveva resi anonimi. Alla festa anche le figlie adottive dell'artista (Mercy, Stelle e Estere) e Lourdes Maria; mancava invece il figlio Rocco.

Visualizza questo post su Instagram Madame ❌ Loves to Tseku . ............................. #madamex #birthday Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 17 Ago 2019 alle ore 11:39 PDT

Tutto Made in Italy il catering della festa, affidato a Francesco Panella, chef e proprietario di celebri locali a New York (L'antica Pesa e Feroce), apprezzati da star come Leonardo DiCaprio, George Clooney e Russell Crowe, oltre che personaggio televisivo ("Little Big Italy"). «Ci conosciamo da quando lei è venuta per la prima volta nel mio ristorante a Roma con la figlia Lourdes», ha rivelato Francesco Panella a proposito di Madonna «e da allora è nato un rapporto di fiducia che è proseguito nel tempo: Madonna è super professionale, direi quasi maniacale, e quando sa di potersi affidare a una persona dà fiducia piena».

Madonna ha voluto al party «tartare di tonno, pizza, polenta fritta con salsa al formaggio, spaghetti cacio e pepe e insalata con fave, carciofi e piselli», ha raccontato Panella. La torta non aveva nessuna candelina, ma una grande scritta "Italians Do It Better".