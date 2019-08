Kate Middleton: ecco cosa mangia una futura regina!

Cosa mangia una futura Regina? la domanda può sembrare oziosa, ma, visto l'interesse per tutto quel che riguarda i Reali, c'è anche chi si chiede cosa mangino Kate Middleton e i suoi familiari.

Un primo indizio arriva dalla chef britannica Carolyn Robb, che per vent'anni ha prestato servizio a Kensington Palace. «Kate cucina molto», ha dichiarato nel corso di un'intervista la Robb «Arriva da un ambiente normale, da una casa normale, in cui cucinava sempre da sola. Un fatto confermato anche dal Principe William, al quale ho sempre sentito dire che adora passare il tempo con la sua famiglia perché mangiano insieme al tavolo della cucina, proprio come una famiglia normale. Una cosa che, ne sono certa, fanno ancora».

Dunque, la Duchessa di Cambridge si dedica personalmente ai fornelli, pur avendo uno staff adibito alla preparazione dei pasti. A confermarlo, Kate in persona, quando ha rivelato che «William deve sopportare la mia cucina nella maggior parte dei casi».

Ma esattamente cosa porta in tavola Kate?

A colazione la Duchessa di Cambridge predilige un frullato con alga spirulina, cavolo, matcha (tè verde in polvere giapponese), spinaci, lattuga romana, coriandolo e mirtilli. A pranzo, non mancano insalate e frutta di stagione (tra i piatti preferiti di Kate ci sono anguria, gazpacho, bacche di goji, tabulè, ceviche). A cena spesso arriva a tavola il pollo arrosto, passione del Principe William.

Kate Middleton ama molto cucinare i curry indiani e il chutney, altra specialità originaria dell'India (ne ha donato un vasetto alla Regina Elisabetta, che ha molto apprezzato). Infine, la Duchessa ama concedersi, la sera, un bicchiere di vino bianco fresco.

(Foto Getty Images)