Addio Nadia Toffa. Il dolce saluto della famiglia

"Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell’ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi".

Con queste parole si apre lo struggente saluto pubblicato dalla famiglia di Nadia Toffa, attraverso il suo profilo Instagram.

Ad accompagnare la didascalia, uno scatto nel quale Nadia appare sorridente mentre abbraccia la nipotina e circondata dai suoi cari.

La conduttrice de "Le Iene" si è spenta il 13 agosto a 40 anni, a seguito della lunga malattia sempre affrontata con coraggio e grande forza.