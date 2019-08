Lady Diana: la sua vita diventa un musical

La vita di Lady Diana è stata ricca di bellezza, amore, tragedia. E non poteva dunque che diventare soggetto per un dramma. Se il cinema si è già dedicato a raccontare la storia della Principessa infelice ("Diana - La storia segreta di Lady D." di Oliver Hirschbiegel, con Naomi Watts) adesso tocca al teatro.

E' infatti in preparazione un musical dedicato alle vicende dolorose della prima moglie del Principe Carlo, madre dei Principi William e Harry.

Forse farà storcere il naso ad alcuni il fatto che si tratterà di un musical di Broadway e dunque musica, canto e danza faranno parte della dolorosa relazione di Lady Diana con il marito e con la Famiglia Reale. Ma l'attesa e la curiosità per lo spettacolo sono assai elevati.

Un assaggio del musical, intitolato semplicemente "Diana" è stato offerto da un'anteprima che si è svolta al teatro La Jolla Playhouse, in California.

Del cast fanno parte Jeanna de Waal (Lady Diana), Roe Hartrampf (il Principe Carlo), Erin Davie ( Camilla Parker Bowles) e Judy Kaye (la Regina Elisabetta). Il musical andrà in scena a New York nel marzo 2020.

Sfoglia la gallery per guardare le foto.