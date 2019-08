Addio Nadia Toffa. La conduttrice aveva 40 anni

Nadia Toffa si è spenta a 40 anni, a seguito di una lunga battaglia contro il cancro.

Il triste annuncio è arrivato nelle prime ore della mattina di oggi, 13 agosto, attraverso le pagine social de Le Iene, la trasmissione tv che Nadia conduceva dal 2016.

Visualizza questo post su Instagram Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia Un post condiviso da Le Iene (@redazioneiene) in data: 12 Ago 2019 alle ore 10:24 PDT

Nel dicembre 2017 un malore l'aveva costretta ad un temporaneo allontanamento dalla vita lavorativa. Al suo ritorno, lei stessa racconterà che quel malore era dovuto ad un tumore.

Nonostante le prime cure, la malattia era ricomparsa l'anno successivo.

Il sorriso con cui ha affrontato la lunga e terribile malattia, anche attraverso i social, l'ha resa un esempio di forza e tenacia per molti ammalati.

Nel suo ultimo post su Instagram, datato 1 luglio, Nadia salutava i suoi fan insieme al cagnolino Totò.

Le Iene le hanno dedicato un lungo e commosso post, nel quale si legge "Qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, non perde mai".

Numerosi e in continuo aumento i messaggi di cordoglio da parte di amici e follower, che di certo non dimenticheranno il suo sorriso e la sua voglia di non arrendersi.