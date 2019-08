David Beckham: è sua la foto più affettuosa dell'estate 2019!

David Beckham è in vacanza in Puglia con la famiglia al completo: la moglie Victoria, i figli Brooklyn, 20 anni, Romeo, 16, Cruz, 14, e Harper, 7. C'è anche la signora Beckham senior, ovvero la madre del celebre ex calciatore.

Visualizza questo post su Instagram Summer time with mum ❤️ Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham) in data: 9 Ago 2019 alle ore 2:42 PDT

Beckham ha pubblicato sulla sua pagina Instagram le foto di questi giorni felici. Ed è una foto a conquistarci completamente: quella in cui bacia con profondo affetto la piccolina (e unica femmina) di casa, Harper.

E' questo lo scatto più riuscito dell'estate 2019. Guardatelo sfogliando le immagini qui sotto!