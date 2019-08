Il bellissimo album delle vacanze dei Reali di Spagna. All'insegna della normalità

La Famiglia Reale spagnola continua a dare un'immagine di sé il più normale e tradizionale possibile. Il Re Felipe, la Regina Letizia e le Infante Leonor e Sofia sono infatti a Maiorca, per le vacanze a palazzo Marivent.

Il loro quotidiano è fatto di passeggiate al mercato, visite ai musei e spiaggia. Le foto che li ritraggono sono informali e rilassate, da vero album di vacanza di una tradizionale famiglia come tante.

Ad attirare soprattutto la simpatia del pubblico sono Leonor e Sofia, sorridenti e a loro agio in qualunque situazione. Anche se presto Leonor, 13 anni, erede al trono, dovrà iniziare a partecipare ai numerosi eventi ufficiali del Regno. A ottobre per esempio è attesa al Teatro Campoamor di Oviedo, per l'assegnazione del premio Fondazione Principessa della Asturie, equivalente spagnolo dei Nobel.

Intanto Leonor si gode l'estate e le vacanze. Regalandoci queste serie di splendide foto.

(Foto Getty Images)



