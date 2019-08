Meghan Markle: finalmente svelata la torta di compleanno. Davvero benefica!

Meghan Markle ha già festeggiato il compleanno: lo scorso 4 agosto la Duchessa del Sussex ha infatti compiuto 38 anni.

Ma solo ora sono state pubblicate le immagini della sua torta di compleanno. Ed ecco la sorpresa: niente di ostentato, "regale", sontuoso, ma una torta semplice, bella e sana (era alle carote) scelta per uno scopo benefico.

A realizzarla è stata infatti la pasticceria Luminary Bakery, che sostiene le donne vittime di violenze, abusi, miseria. Un progetto sociale che insegna a chi è stata sfruttata a diventare provetta pasticciera, per imparare un mestiere e curare le ferite interiori. La Luminary Bakery è anche stata citata nel numero di Vogue UK curato personalmente da Meghan Markle e dedicato alle donne che fanno la differenza nel mondo.

Alice Williams, responsabile della pasticceria, ha dichiarato che il riscontro ottenuto grazie agli sforzi di Meghan e la risposta del pubblico sono stati sorprendenti: «Avere un appoggio come quello della Duchessa è stato incredibile. Penso ci aprirà numerose porte. Ci sono così tante donne che hanno bisogno di una nuova opportunità, nella vita».

Caoimhe Bennett, che ha preparato personalmente la torta di compleanno per Meghan, ha aggiunto:«Quando ho trovato lavoro qui non avrei mai creduto che avrei preparato una torta per la Duchessa Meghan Markle. E' davvero pazzesco! Ed è incredibile ritrovarsi su Vogue!».

La torta di Meghan, oltre che carote, mostrava dei graziosi ornamenti di scorze d'arancia.

Ecco la foto.

Thanks so much to Alice Williams and the awesome team at @LuminaryBakery in London for letting us join them last weekend as they created Duchess Meghan’s beautiful carrot birthday cake @GMA story on the bakery and their incredible work here: https://t.co/1l9Uhww1rr pic.twitter.com/TVvtZhybEx