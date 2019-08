E' il catamarano Malizia di Pierre Casiraghi a condurre Greta Thunberg al summit ONU

Greta Thunberg, la giovane attivista per l'ambiente, è attesa il 23 settembre a New York per il summit dell'ONU sul clima.

Naturalmente, Greta non andrà in aereo, per non contribuire con questo viaggio all'inquinamento del pianeta. Per arrivare a New York, si sposterà in barca a vela. Non si tratta di una barca qualsiasi, però: la giovane Thunberg salirà a bordo del Malizia, il catamarano di Pierre Casiraghi. A condurre l'imbarcazione, lo skipper Boris Herrmann, vicecampione europeo nella catergoria 505, che si era subito offerto appena saputo che Greta doveva andare a New York, ma non sapeva come raggiungerla in modo ecologicamente accettabile.

Sarà un viaggio spartano: niente bagno e solo due brandine. Hermann ha rivelato al Corriere della Sera che «Ci sarà un secchio come toilette, ma per lavarsi Greta non potrà usare il secchio, l’acqua del mare è troppo fredda... Io e il mio amico Pierre Casiraghi ci alterneremo al timone, e poi ci sono delle stuoie per sistemarsi con il sacco a pelo negli spazi liberi».

Da New York, Greta si recherà in Cile a piedi con il padre.

(Foto Getty Images)

