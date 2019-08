Alain Delon sta meglio e manda un messaggio ai fan

Alain Delon ha rassicurato tutti i suoi fan, preoccupati per le notizie che circolavano sulla sua salute, attraverso i social.

Il figlio del celebre attore, Alain Fabien Delon, ha infatti postato una story in cui Alain Delon appare in buone condizioni e ringrazia i fan del loro affetto: «Grazie per i vostri numerosi messaggi,che sono andati dritti al mio cuore. Come potete vedere, miglioro di giorno in giorno e vi abbraccio».

Alain Delon, 83 anni, era stato colpito qualche settimana fa da un ictus. Settimana scorsa il figlio Anthony aveva rivelato che il celebre padre si trovava in Svizzera per la convalescenza.

A dare notizie su Delon era stata anche la figlia Anoucka: «Ciò che conta non è la caduta, ciò che conta è rialzarsi, a suo ritmo, ma rialzarsi... Papà ha avuto molta fortuna perché tutto è andato bene. Nulla di sorprendente, è un combattente e si sta rimettendo dalle sue difficoltà... ci tiene a ringraziare il pubblico, come anche gli amici per il sostegno e i loro tanti messaggi d'amore. È la vostra forza che lo fa andare avanti».