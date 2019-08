In vacanza gratis, sull'Isola delle Idee

Una vacanza di una settimana su un'isola, circondati dal mare e dalla natura, in totale relax... e senza pagare il soggiorno!

Ideas Island, l'Isola delle Idee, è un luogo di pace e silenzio in Svezia, poco lontano dalla costa di Stoccolma, sulla quale, in estate, il suo proprietario Fredrik Härén ospita gratuitamente, per sette giorni i viaggiatori, a patto che siano dei creativi in cerca di ispirazione!

Gli ospiti di Fredrik sono infatti scrittori che stanno terminando il loro libro, studiosi, musicisti in cerca della propria musa... Una sorta di buen retiro rilassante dove ritrovare l'armonia con se stessi e completare quel progetto che da tempo non trova la sua fine ideale.

“Vogliamo creare un ambiente che aiuti a far sviluppare le grandi idee. Sappiamo che le migliori idee vengono quando siamo da soli o siamo molto rilassati, immersi nella natura e siamo in sintonia con l’universo” si legge sul sito ufficiale di Ideas Island.

I visitatori possono portare con sé un piccolo gruppo di amici o compagni, l'importante è non essere più di 6 però, numero massimo delle persone accolte sull'isola e per non più di una settimana.

Chi si volesse soffermare qualche giorno in più avrà la possibilità di farlo, dimostrando che il progetto che li ha condotti sull'Isola delle Idee valga davvero la pena di essere terminato sul posto.

Sì, avete capito bene, il soggiorno è completamente gratuito. Le uniche spese da sostenere sono il viaggio fino in Svezia e il cibo sufficiente a sostentarsi per sette giorni. Sta poi a ciascun isolano scegliere se lasciare una piccola donazione (non obbligatoria), che Fredrik devolverà in beneficenza.

Per il 2019 le richieste sono già sold out, ma sul sito ufficiale Ideas Island trovate già il forum per prenotarsi tra il 1 giugno e il 30 settembre 2020 e dare alla luce il vostro progetto.