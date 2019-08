Monica Bellucci: la grande bellezza dei 55 anni

Monica Bellucci è più splendida che mai. La prova vivente che né il passare del tempo, né le traversie sentimentali possono intaccare la propria bellezza, quando ci si ama e si è sicure di sé.

A 55 anni, l'attrice si mostra davvero affascinante nelle foto per il magazine Madame Figaro. La Bellucci è ritratta in piscina, con un abito sensuale e in elegante costume da bagno. Scatti davvero di grande bellezza.

La rottura con il fidanzato Nicolas Lefebvre (la fine del suo matrimonio con Vincent Cassel) non l'hanno abbattuta: «Quando una storia finisce non significa che non ami più. Significa che non è più possibile andare avanti», ha rivelato, aggiungendo poi maliziosa «e chi l'ha detto che sono single?».

Impegnata o no che sia sentimentalmente, la Bellucci è sempre attiva sul set: sarà infatti protagonista di tre film: "Nekrotronic", "Spider In The Web" e "Les plus belles années d’une vie".

(Foto Getty Images)